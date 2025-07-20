Квартира хорошая, но есть призраки: кто решится жить в доме-музее Булгакова

— Все стены здесь пропитаны атмосферой творчества, — дополняет он. — В квартире жили разные люди, а во времена Булгакова жильцы часто ходили друг к другу в гости. Для простого семейного проживания квартира, наверное, сложновата. В частности, потому, что в доме нет лифта, только лестница. Кроме того, здесь всегда большой поток туристов. Скорее всего, в таком пространстве комфортнее всего будет общительному художнику. Либо лучше организовать здесь еще один дополнительный музей.