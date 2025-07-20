Квартира хорошая, но есть призраки: кто решится жить в доме-музее Булгакова

В Москве в доме-музее Булгакова продается пятикомнатная квартира за 87 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.
По соседству с Бегемотом.
Квартира № 49 в доме, в котором жил и работал сам Михаил Булгаков, сейчас выставлена на продажу. Как сказано в объявлении, помещение имеет общую площадь 122,6 квадратных метра и pаcположено на третьем этаже дома-музея писателя. А еще обладатель квартиры очень быстро доберется до метро. Дойти до станции «Маяковская» можно за пять минут, а до «Пушкинской» —за 15.
Этажом выше — та самая «нехорошая квартира» № 50, где жил Булгаков.
— Я знаю случаи, что в квартире № 50 особенно впечатлительные люди видят образы черных котов, — рассказывает москвовед Александр Васькин. — Конечно, созданный Михаилом Булгаковым роман «Мастер и Маргарита» — выдающееся произведение. Несомненно, мистическое. Этот момент до сих пор заставляет некоторых современников верить в существование паранормальных существ. Думаю также, что прототипами некоторых героев романа могли стать жители этого дома. Вообще, дом хороший, был построен в начале XX века. Жили здесь богатые люди, тут же располагалась художественная мастерская.
Потенциальный покупатель, по мнению москвоведа, должен быть лишен предрассудков и не верить, что ему могут явиться персонажи романа.
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Давняя история.
Как рассказал «Вечерней Москве» экскурсовод музея «Булгаковский дом» Алексей Беклемышев, все квартиры здесь раньше были жилые. Сегодня некоторые пустуют.
— До 1990-х годов квартира № 49 была коммунальной, — дополняет Алексей Беклемышев. — Потом ее выкупили, и новые владельцы хотели обустроить ее также в «булгаковском стиле». В принципе в этом доме хозяин каждой квартиры считает ее «булгаковской». Вообще, до Михаила Афанасьевича дом связывали в первую очередь с живописцем Петром Кончаловским. Я думаю, что для разных поколений здание имеет собственную историческую ценность.
Как добавил экскурсовод, во время создания романа «Мастер и Маргарита» писатель уже не жил в «нехорошей квартире», где сейчас находится музей. Свой старый адрес Булгаков «всячески не любил и избегал».
По словам эксперта по недвижимости московского агентства Дмитрия Зленко, квартира № 49 и правда считается уникальной, и, «чтобы в ней жить, нужно быть тоже уникальным и творческим человеком».
— Все стены здесь пропитаны атмосферой творчества, — дополняет он. — В квартире жили разные люди, а во времена Булгакова жильцы часто ходили друг к другу в гости. Для простого семейного проживания квартира, наверное, сложновата. В частности, потому, что в доме нет лифта, только лестница. Кроме того, здесь всегда большой поток туристов. Скорее всего, в таком пространстве комфортнее всего будет общительному художнику. Либо лучше организовать здесь еще один дополнительный музей.
Поскольку дом был признан объектом культурного наследия Москвы, новому владельцу даже внутри квартиры можно будет менять далеко не все. В частности, нельзя убирать лепнину, размещать на фасаде кондиционеры, менять оконные рамы — это нарушит общую эстетику.
Дмитрий Зленко, эксперт по недвижимости московского агентства, риелтор:
— Покрасить стены, сделать перепланировку или заменить полы в исторической квартире можно. И мы уже делали там ремонт. Относительно мистики: в процессе, откуда ни возьмись, появилась черная кошка, которая погуляла по комнатам, а потом ушла в никуда. Мы даже спрашивали соседей, кто хозяева, но так их и не нашли.
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