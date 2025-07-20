Адвокат Аграновский объяснил, за какие посты в Сети грозит наказание

Пользователям Сети может грозить административное или даже уголовное наказание за публикацию на своей странице экстремистских материалов, призывов к насилию или клеветы. Об этом предупредил адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.
По словам эксперта, последствия от публикации напрямую зависят от ее содержания. Он объяснил, что, например, по статье о возбуждении ненависти наступает уголовная ответственность. Специалист уточнил, что за призывы к терроризму или его оправдание в Сети также предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до семи лет, а за дискредитацию российской армии — административная ответственность.
— Аналогичные действия при повторном нарушении в течение года влекут уже уголовную ответственность, — передает слова Аграновского Life.ru.
Главный разработчик сайта kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер выразил мнение, что даже при получении полного доступа к устройству человека доказать, что тот искал экстремистскую информацию целенаправленно, а не случайно открыл ссылку, почти невозможно.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин также заявил, что граждане России смогут беспрепятственно использовать VPN-сервисы в любых законных целях. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, что известно о новом законе и как не получить штраф.