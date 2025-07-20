Адвокат Аграновский объяснил, за какие посты в Сети грозит наказание

По словам эксперта, последствия от публикации напрямую зависят от ее содержания. Он объяснил, что, например, по статье о возбуждении ненависти наступает уголовная ответственность. Специалист уточнил, что за призывы к терроризму или его оправдание в Сети также предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до семи лет, а за дискредитацию российской армии — административная ответственность.