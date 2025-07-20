Москвич восемь лет ищет женщину, в которую влюбился у храма Христа Спасителя

Инженер-физик из Москвы уже восемь лет пытается найти женщину по имени Наталья, в которую влюбился с первого взгляда возле храма Христа Спасителя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Их знакомство произошло в 2017 году в очереди к мощам Николая Чудотворца, где они провели вместе около пяти часов. После этого пару разлучили солдаты, контролировавшие проход.
С тех пор москвич не оставляет попыток найти Наталью. Он создал страницу в интернете, посвященную ей, писал стихи и музыку, а также снял трейлер к фильму об их истории любви. Даже устроился курьером, чтобы расширить зону поисков.
«По улицам ходил, храмы объездил, даже ИИ задействовал — все безрезультатно», — признался мужчина. По его словам, сейчас Наталье около 35 лет, у нее темные волосы, голубые глаза, рост — 175 см. Несмотря ни на что, мужчина надеется найти возлюбленную.
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