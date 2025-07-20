«Я — русский»: Shaman на VK Fest назвал свои любимые книги, не обошлось без каламбура

Напомним, что сегодня Shaman опубликовал клип на песню «Прямо по сердцу», с которой будет представлять Россию на музыкальном конкурсе Интервидение. Многие зрители посчитали, что главную женскую роль в ролике должна была исполнить глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, и артист назвал причину, по которой этого не произошло.