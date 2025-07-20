«Я — русский»: Shaman на VK Fest назвал свои любимые книги, не обошлось без каламбура

Shaman на VK Fest назвал свои любимые книги. Видео © Life.ru.
«Если по-серьёзному говорить, моя любимая книга — “Мастер и Маргарита” Михаила Афанасьевича Булгакова. “Идиот” [Фёдора Михайловича] Достоевского наверное на втором месте. А так не знаю, наверное, “Я — русский” — любимая книга. Всё-таки я русский», — сказал он.
Напомним, что сегодня Shaman опубликовал клип на песню «Прямо по сердцу», с которой будет представлять Россию на музыкальном конкурсе Интервидение. Многие зрители посчитали, что главную женскую роль в ролике должна была исполнить глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, и артист назвал причину, по которой этого не произошло.