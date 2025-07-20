Дополнительный «Сапсан» запустили из-за отмены рейсов в Пулкове

Пассажирам отмененных авиарейсов в Москву из аэропорта Пулково предложили добираться до российской столицы на дополнительном рейсе поезда «Сапсан», который отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 06:40. Об этом сообщает телеканал «360».