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Дополнительный «Сапсан» запустили из-за отмены рейсов в Пулкове

Поезд будет отправляться с Московского вокзала Санкт-Петербурга и следовать в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирам отмененных авиарейсов в Москву из аэропорта Пулково предложили добираться до российской столицы на дополнительном рейсе поезда «Сапсан», который отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 06:40. Об этом сообщает телеканал «360».

Кроме этого, в Москву можно попасть на ночном поезде перевозчика ФПК, к которому прицеплены дополнительные вагоны.

Отмечается, что все билеты доступны для покупки на сайте РЖД или мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее сообщалось, что задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график. В частности, были введены в график 10 пассажирских поездов, более 60 поездов прибыли на станции назначения.