Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки чикунгунья в Россию из Китая

Роспотребнадзор задействовал на погранпунктах систему по выявлению симптомов лихорадки чикунгунья после вспышки болезни на юге Китая. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам представителей службы, профильные эксперты внимательно следят за эпидемиологической ситуацией и готовы в случае необходимости принять дополнительные меры. Они уточнили, что к текущему моменту не зарегистрировали ни одного случая завоза лихорадки.
— При появлении после возвращения из эндемичных стран симптомов, не исключающих заболевание, необходимо своевременно обратиться к врачу и сообщить ему о пребывании в таких странах. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — передает официальный сайт ведомства.
31 мая на Мальдивах из-за распространения вируса чикунгуньи у российских туристов началась паника, вследствие чего они стали активно скупать репелленты и другие средства защиты от насекомых. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», как защититься от вируса и может ли он добраться до Москвы и Московской области.