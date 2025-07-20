Стал сатириком и замещал президента: как жил Михаил Задорнов

Одновременно с работой в МАИ и участием в самодеятельности Михаил Задорнов занимался писательской деятельностью. Первую работу он написал еще в 18 лет, но повесть не была издана. На телевидении он впервые появился в 1982 году благодаря своей известности в качестве постановщика в театре «Россия». Однако и в этот раз его не заметили. Спустя два года зрители и критики обратили на него внимание после исполнения монолога «Девятый вагон».