Стал сатириком и замещал президента: как жил Михаил Задорнов

Михаилу Задорнову могло исполниться 77 лет.
Михаил Задорнов — популярный сатирик, чьи монологи были злободневными, полными тонкой иронии. Материал для своих выступлений он собирал по всему миру и умел создать богатые образы. 21 июля ему могло бы исполниться 77 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Задорнова.
Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в семье писателя Николая Задорнова и филолога Елены Покорно-Матусевич в Юрмале. Его отец был русским, а корни семьи Елены Мельхиоровны уходили к роду польского короля Стефана Батории. Он с детства много читал и рано начал выходить на сцену.
Уже начиная со второго класса, он активно участвовал в школьных театральных постановках. Его оригинальный подход вызывал у зрителей смех. Благодаря этим успехам Миша был принят в школьный драмкружок еще до поступления в средние классы.
Родители рассчитывали, что после школы Миша поступит в театральный вуз, но он поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации на авиационного инженера. Отучившись два год он перевелся в Московский авиационный институт. Позже там он работал на кафедре авиационно-космической теплотехники.
Карьера Задорнова.
Задорнов много гастролировал по РоссииФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
Одновременно с работой в МАИ и участием в самодеятельности Михаил Задорнов занимался писательской деятельностью. Первую работу он написал еще в 18 лет, но повесть не была издана. На телевидении он впервые появился в 1982 году благодаря своей известности в качестве постановщика в театре «Россия». Однако и в этот раз его не заметили. Спустя два года зрители и критики обратили на него внимание после исполнения монолога «Девятый вагон».
В этого момента Задорнов стал писать юмористические монологи для коллег и выступал сам. Его можно было увидеть в телепередачах «Аншлаг» и «Смехопанорама», он часто гастролировал.
Однако сам считал своим самым популярным выступлением поздравление россиян с Новым годом 31 декабря 1991 года. В тот период предыдущий глава государства Михаил Горбачев сложил свои полномочия, а Борис Ельцин еще не успел вступить в должность президента. Почему именно Михаил Задорнов выбран в качестве поздравляющего, точно не известно.
Личная жизнь Задорнова.
Михаил Задорнов официально женат был лишь однажды. С будущей женой Велтой Калнберзиной он познакомился в школе. Она была дочерью высокопоставленного латвийского политика. После школы они вместе учились в МАИ. Они поженили в 1971 году.
Конфликты в семье начались, когда Задорнов стал популярным. К тому времени они прожили 36 лет. Во время одного из концертов Михаил познакомился с Еленой Бомбиной. Во время их встречи, она призналась, что коллекционирует рассказы сатирика, однако он не поверил.
«Мне пришлось продемонстрировать ему портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела, что в его глазах появилось желание “образовывать” меня. Он хотел составить список книг, чтобы помочь мне», — поделилась она воспоминаниями«, — передает слова Бомбиной “Дни ру”.
Она была младше артиста на 16 лет, но между ними начались серьезные отношений. В 1990 году у них родилась дочь Елена.
Дочь Михаила Задорнова ЕленаФото: Инстаграм / jzadornova (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
В последние годы сатирик был очарован 31-летней актрисой Мариной Орловой. Писатель не скрывал восхищения своей подопечной, ходили слухи о их романе. «Встретить нетупую актрису — большая редкость. Обычно они запомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяются начитанными людьми, хотя сами как пробки. А у Марины оказался прекрасный голос и сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов!» — передает его слова «Комсомольская правда». Сама актриса рассказывала, что Задорнов помогал ей в развитии музыкальной карьеры.
«Мы познакомились по его инициативе. Он услышал мою песню “Мой гений”, его очень тронули стихи, и он попросил меня поделиться этой песней с его зрителями на концерте. Помог открыть свое творчество он не только мне, но и многим другим талантливым людям», — сообщила Орлова.
Вегетарианство и отказ от алкоголя.
В 1998 году Михаил Задорнов отказался от употребления алкоголя, перешел на вегетарианское питание и стал активно популяризировать принципы здорового образа жизни, включая занятия йогой. О своем выборе сатирик не раз рассказывал в стиле «любительской этимологии»: «Мясо по-английски звучит как meat: me (меня) + eat (есть»), то есть «есть себя». К тому же, доказано, что ДНК человека и ДНК свиньи во многом схожи, а значит, свиные шашлыки явно не пойдут вам на пользу".
Борьба с болезнью и смерть.
Велта Калнберзина, Людмила Задорнова, Елена Бомбина и Елена Задорнова (слева направо) на вечере памяти сатирика Михаила Задорнова в Доме Москвы. Фото: Стрингер / РИА Новости.
В 2016 году Михаил Задорнов сообщил о возникших у него серьезных проблемах со здоровьем. Это стало причиной его ухода из программы «Салтыков-Щедрин шоу» и отмены запланированных выступлений в отдаленных регионах страны. Конкретный диагноз артист предпочел не разглашать. Однако вскоре в эфире передачи Андрея Малахова выяснилось, что у Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. Михаил сообщил, что проходит курс химиотерапии.
«Думаю, что химиотерапия лучше поможет. Многие наши известные люди ездили на лечение в Израиль. Я туда не поеду. Не знаю, какое будущее у меня, но я пока иду таким своим путем, который подсказан русской чуйкой. Именно русской», — рассказывал он «Известиям».
23 октября во время выступления в Доме культуры «Меридиан» Михаилу Задорнову внезапно стало плохо. Артист был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у него эпилептический приступ, вызванный нервным перенапряжением. Позже он перенес сложную операцию. Однако лечение не помогло и 10 ноября 2017 года Михаил Задорнов ушел из жизни. Ему было 69 лет.