Депутат Буцкая назвала неэффективным создание реестра холостяков

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поделилась своим мнением о создании реестра холостяков. Ранее, общественники предложили создать реестр холостяков. В него предлагают вносить неженатых мужчин, которые не встречается ни с кем больше трех месяцев. Если это происходит, тот, то против него могут быть приняты меры.
Депутат выразила сомнения, что эта инициатива будет эффективна. По ее мнению, есть методы, которые дадут более существенные результаты.
Она уверена, что нужно обязательно вернуть штампы в паспорте о браке, к тому же, отмечать рождение детей. Это позволит женщинам сразу понимать социальный статус человека, с которым она строит отношения.
— Еще семейную стипендию предлагает общественная палата — тоже хорошо, — добавила Татьяна Буцкая в беседе с Постньюс.