Депутат Буцкая назвала неэффективным создание реестра холостяков

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поделилась своим мнением о создании реестра холостяков. Ранее, общественники предложили создать реестр холостяков. В него предлагают вносить неженатых мужчин, которые не встречается ни с кем больше трех месяцев. Если это происходит, тот, то против него могут быть приняты меры.