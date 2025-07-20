Молдову припечет до +36 градусов и выше: Синоптики назвали точную дату невыносимого пекла

В Кишиневе в понедельник, 21 июля днём + 31, Средняя скорость ветра 11 км/ч. Максимальные порывы 32 км/ч. В общем терпимо. Преимущественно солнечно. Осадков не ожидается.
Ночью в столице около 20 градусов.
В прошлом году 21 июля в Кишиневе было +27.
На юге Молдовы днем +32, ночью 22 градуса со знаком плюс.
На севере страны днем +27, ночью +17 градусов. Переменная облачность.
В последующие сутки температурные показатели повысятся.
Напомним, что из-за сильной засухи в Молдове на некоторых реках продлили «красный» код гидрологической опасности с 19 по 22 июля. В зоне опасности — не только малые реки, но и главные водные артерии Молдовы: Прут и Днестр. Уровень воды в Днестре приближается к историческому минимуму.
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