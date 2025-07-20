Россиянам назвали неочевидные ошибки в защите от мошенников, обчищающих счета

Ранее в МВД рассказали, что если вы случайно сообщили мошенникам свои личные данные, у вас есть «золотой час», чтобы минимизировать ущерб. Нужно немедленно сменить пароли и коды доступа к банковским сервисам, заморозить карты и счета, а также связаться с банком по официальным контактам, чтобы предупредить о возможном мошенничестве и помочь заблокировать счёт и перевыпустить карты.