Россиянам назвали неочевидные ошибки в защите от мошенников, обчищающих счета

«Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми. Переключитесь на WPA3, который предлагает более надёжное шифрование данных и защиту от атак с использованием перебора паролей. Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password», — сказано в тексте.
В общественных Wi-Fi сетях всегда следует использовать приватные вкладки и не совершать без надобности финансовые операции. Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать сложные ответы или зашифрованные подсказки на контрольные вопросы при восстановлении пароля. Как отмечается, аферисты часто пытаются попасть к личным данным потенциальной жертвы через подобные контрольные вопросы. Если ответы на них простые, то взлом будет совершён легко.
«Например, если контрольный вопрос — “Девичья фамилия матери”, то ответ можно найти через социальные сети или Getcontact», — пояснили в МВД.
И, наконец, мошенники всегда используют эффект внезапности и играют на эмоциях, пытаясь убедить жертву в срочности и неотложности решаемого вопроса. Если человек склонен к панике, он может повестись на давление и не проверить информацию на официальных ресурсах.
Ранее в МВД рассказали, что если вы случайно сообщили мошенникам свои личные данные, у вас есть «золотой час», чтобы минимизировать ущерб. Нужно немедленно сменить пароли и коды доступа к банковским сервисам, заморозить карты и счета, а также связаться с банком по официальным контактам, чтобы предупредить о возможном мошенничестве и помочь заблокировать счёт и перевыпустить карты.