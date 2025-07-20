VK Fest установил рекорд по числу выступающих артистов

Среди хедлайнеров были Anna Asti, Лолита, «Три дня дождя», Хлеб, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Хаски, Iowa, Niletto, Милана Хаметова, Amirchik и 5 Утра. Гости также могли посетить встречи с блогерами, включая Диму Масленникова, послушать лекции, поучаствовать в активностях и посмотреть «синюю дорожку».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фестивале VK Fest рассказала, что готовит коллаборацию с рэпером Птаха. Несколько месяцев назад музыкант предложил ей сотрудничество в создании совместного трека. Дипломат уже подготовила текст песни, а Птаха займется её исполнением.