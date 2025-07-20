Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

VK Fest установил рекорд по числу выступающих артистов

VK Fest официально стал самым звёздным фестивалем России: на его сценах выступили более 290 артистов и коллективов, а именно — 291. Рекорд вошёл в Книгу рекордов России, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Среди хедлайнеров были Anna Asti, Лолита, «Три дня дождя», Хлеб, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Хаски, Iowa, Niletto, Милана Хаметова, Amirchik и 5 Утра. Гости также могли посетить встречи с блогерами, включая Диму Масленникова, послушать лекции, поучаствовать в активностях и посмотреть «синюю дорожку».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фестивале VK Fest рассказала, что готовит коллаборацию с рэпером Птаха. Несколько месяцев назад музыкант предложил ей сотрудничество в создании совместного трека. Дипломат уже подготовила текст песни, а Птаха займется её исполнением.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше