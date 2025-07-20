Нацаэропорт: авиарейсы Москва — Минск отменены или задерживаются

В Национальном аэропорту «Минск» сказали, что отменены или задерживаются авиарейсов из Москвы в Минск, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, утром 20 июля отменились два авиарейса из московского аэропорта «Шереметьево», часть рейсов задерживаются.
— Рейс из «Шереметьево», который должен был прилететь в Минск в 21.55 часов был также отменен, — уточнили в минском аэропорту.
Задерживаются также и некоторые вечерние авиарейсы из аэропорта «Внуково» в Москве.
Причиной отмены и задержки авиарейсов стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Шереметьево», а также других воздушных гаваней. В «Аэрофлоте» сказали, что 20 июля расписание из-за этого скорректировали.
И мы писали, что БЖД сообщила, что поезд Адлер — Гомель — Минск опаздывает на семь часов.