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Нацаэропорт: авиарейсы Москва — Минск отменены или задерживаются

Авиарейсы из Москвы в Минск отменены или задерживаются 20 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном аэропорту «Минск» сказали, что отменены или задерживаются авиарейсов из Москвы в Минск, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, утром 20 июля отменились два авиарейса из московского аэропорта «Шереметьево», часть рейсов задерживаются.

— Рейс из «Шереметьево», который должен был прилететь в Минск в 21.55 часов был также отменен, — уточнили в минском аэропорту.

Задерживаются также и некоторые вечерние авиарейсы из аэропорта «Внуково» в Москве.

Причиной отмены и задержки авиарейсов стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Шереметьево», а также других воздушных гаваней. В «Аэрофлоте» сказали, что 20 июля расписание из-за этого скорректировали.

И мы писали, что БЖД сообщила, что поезд Адлер — Гомель — Минск опаздывает на семь часов.