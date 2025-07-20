Алиев с благодарностью принял шевроны бойцов ВСУ и попросил «продолжать так же»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с благодарностью принял переданные украинской журналисткой Еленой Курбановой шевроны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По словам парламентария, встреча главы государства и представительницы СМИ произошла на III Шушинском глобальном медиафоруме.
— Президент поблагодарил и попросил продолжать то, что наши военные делают, — передает слова Гончаренко* Lenta.ru.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля заявил, что провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого поблагодарил коллегу за поддержку украинцев и территориальной целостности страны.
Кроме того, появилась информация о том, что Хатаинский районный суд города Баку заключил под стражу на четыре месяца главного редактора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах задержания журналистов, последовавшего обострения между Москвой и Баку, а также реакции представителей стран на произошедшее.
*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.