Алиев с благодарностью принял шевроны бойцов ВСУ и попросил «продолжать так же»

Кроме того, появилась информация о том, что Хатаинский районный суд города Баку заключил под стражу на четыре месяца главного редактора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах задержания журналистов, последовавшего обострения между Москвой и Баку, а также реакции представителей стран на произошедшее.