Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла первое место на ЧМ в Сингапуре

Российские спортсмены не участвовали в этом виде программы. Они выступают на турнире в нейтральном статусе с ограничениями: без национальной символики, с запретом на публикации в соцсетях, связывающих их с Россией, а также на демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V, ассоциирующиеся со спецоперацией на Украине.
Накануне Life.ru сообщал хорошую новость из мира киберспорта. Российский коллектив по дисциплине Dota 2 Team Spirit (двухкратные чемпионы мира) выиграл один из двух главных турниров года — Esports World Cup в Эр-Рияде, разгромив в гранд-финале Team Falcons с сухим счётом 3:0. Победивший коллектив представляют не только российские игроки — в составе играет и украинец Илья Yatoro Мулярчук.