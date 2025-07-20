Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла первое место на ЧМ в Сингапуре

Сборная Китая заняла первое место в произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Серебряные награды завоевала команда Японии, бронзовые — спортсменки из Испании. Об этом сообщает Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Источник: Life.ru

Российские спортсмены не участвовали в этом виде программы. Они выступают на турнире в нейтральном статусе с ограничениями: без национальной символики, с запретом на публикации в соцсетях, связывающих их с Россией, а также на демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V, ассоциирующиеся со спецоперацией на Украине.

Накануне Life.ru сообщал хорошую новость из мира киберспорта. Российский коллектив по дисциплине Dota 2 Team Spirit (двухкратные чемпионы мира) выиграл один из двух главных турниров года — Esports World Cup в Эр-Рияде, разгромив в гранд-финале Team Falcons с сухим счётом 3:0. Победивший коллектив представляют не только российские игроки — в составе играет и украинец Илья Yatoro Мулярчук.