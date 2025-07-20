Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла первое место на ЧМ в Сингапуре

Российские спортсмены не участвовали в этом виде программы. Они выступают на турнире в нейтральном статусе с ограничениями: без национальной символики, с запретом на публикации в соцсетях, связывающих их с Россией, а также на демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V, ассоциирующиеся со спецоперацией на Украине.