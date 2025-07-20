Случайно нащупал тело на дне реки: журналист обнаружил труп девочки, снимая репортаж о ее пропаже

В Бразилии журналист, снимавший сюжет о пропаже 13-летней девочки, случайно обнаружил ее труп на дне реки. Об этом сообщает портал Need To Know.
Репортер приехал на место к реке Меарин, где в конце июня пропала 13-летняя школьница — там девочка отдыхала вместе с друзьями. По одной из версий, она захлебнулась во время купания, однако ее останки так и не были найдены.
Мужчина решил проверить глубину реки, зайдя в нее по грудь, при этом продолжая снимать сюжет. Но через несколько мгновений он наступил на что-то под водой, приняв это за руку, но сомневаясь.
Журналист также сообщил о произошедшем местным властям, которые отправили водолазов проверить реку. Работники спецслужб обнаружили останки девочки именно там, где указывал мужчина.
Ранее KP.RU сообщал, что в Британии во время сельскохозяйственных работ в поле случайно обнаружили останки мужчины, пропавшего 56 лет назад.