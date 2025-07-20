Ирландский миллионер женился на своей сиделке и скончался через день

В Ирландии женщина вышла замуж за 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, а уже на следующий день осталась вдовой, унаследовав всё его состояние. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
В январе 2023 года у Грогана был диагностирован рак крови. 14 апреля того же года он тайно зарегистрировал брак со своей сиделкой Лизой Флаэрти, которая была на 26 лет младше. О помолвке и даже о наличии отношений родственники мужчины не знали.
На следующий день после свадьбы Гроган скончался. В результате Лиза в одночасье стала наследницей его фермы площадью 89 гектаров, оценённой в 5,5 млн евро (около 500 млн рублей).
Семья покойного потребовала провести расследование по поводу его внезапной смерти, однако власти Ирландии отказали в этом, указав, что причиной смерти миллионера могла стать инфекция.
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