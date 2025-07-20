Ирландский миллионер женился на своей сиделке и скончался через день

В январе 2023 года у Грогана был диагностирован рак крови. 14 апреля того же года он тайно зарегистрировал брак со своей сиделкой Лизой Флаэрти, которая была на 26 лет младше. О помолвке и даже о наличии отношений родственники мужчины не знали.