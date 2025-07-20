Работодатели в шоке: почему молодые сотрудники не соблюдают правила этикета и гигиены

Компании начали нанимать на работу инструкторов по гигиене для молодых сотрудников, которые не хотят соблюдать базовые правила этикета. «Вечерняя Москва» выяснила, почему это происходит и как с ними бороться.
Все чаще представители молодого поколения стали приходить на работу в неопрятной одежде, с резким запахом и разводить беспорядок на столе. Почему так происходит, объяснила «ВМ» международный эксперт по кадрам Зулия Лоикова.
Она отмечает, что, хоть поколенческие обобщения всегда условны, общий тренд на изменение отношения к личной гигиене наметился именно у «поколения Z», которым принято считать тех, кто родился примерно в промежутке с середины 1990-х и до 2010 года (они же «зумеры»). Появился акцент на натуральность. Многие из них сознательно отказываются от агрессивных дезодорантов, выбирая экологичные аналоги, которые могут хуже маскировать запахи. А еще в социальных сетях некоторые блогеры стали утверждать, что нельзя часто принимать душ с мылом, ведь «это вредно для микробиомы кожи». И некоторые воспринимают это слишком буквально.
Кроме того, среди молодежи сейчас популярен индивидуализм. Они меньше боятся осуждения. Если «бумеры» (родившиеся в период с 1946 по 1964 год) и «миллениалы» (родившиеся в период с начала 1980-х до середины 1990-х годов) подчинялись строгим нормам приличного вида, то «поколение Z» ориентируется на личный комфорт и не готово, скажем так, плясать под чужую дудку.
— И если в окружении «зумеров» родственники, друзья или прошлые коллеги не особо ухаживали за собой, то они и не поймут, что это важно, — говорит Зулия Лоикова.
Ностальгия без ностальгии: почему молодежь делает все устаревшее трендом.
Причины, по которым люди позволяют себе приходить на работу грязными и пренебрегать гигиеной, могут быть разными: от психологических или социальных до чисто практических. Впрочем, нельзя отрицать, что и банальная беспечность вкупе с отсутствием самокритики вполне присуща нынешнему молодому поколению. Многие настолько озабочены выстраиванием личных границ, что замыкаются в пузыре собственного мнения, совершенно не воспринимая чужое. Такие люди могут просто не замечать, что выглядят неряшливо, и считать это нормой.
С другой стороны, вероятна ситуация, когда у человека наступил тяжелый период в жизни и у него просто нет психических и физических сил даже на базовый уход за собой. Например, сотрудник до определенного момента выглядел аккуратно, но вдруг стал неряшлив. Это также может быть признаком социофобии или расстройства аутистического спектра.
— Зачастую мы наблюдаем такую особенность у технических специалистов, например программистов. Некоторые из них могут быть чрезмерно замкнутыми и не придавать значения внешнему виду, — говорит Лоикова.
Впрочем, причины могут быть и физиологические. У сотрудника могут быть проблемы со здоровьем, к примеру гипергидроз — повышенная потливость.
Стоит учитывать и предрасположенности к алкогольной, игровой и прочим зависимостям. В особо запущенных случаях гигиена уходит на последний план. Также влияют социальноэкономические факторы, к примеру низкий уровень дохода. У человека просто нет денег на стиральный порошок, дезодорант, новую одежду. Или если человек работает на стройке, в автосервисе, на производстве, то он может считать, что все равно испачкается, и зачем тогда стараться.
Есть еще один важный момент — это протесты или осознанное пренебрежение какими-то нормами, отмечает Лоикова. Допустим, сотрудник считает, что его должны оценивать по работе, а не по внешнему виду, что часто встречается среди представителей творческих людей. Или демонстративное игнорирование правил: если человек не уважает компанию и ее руководство, то может делать многие вещи им назло.
Не всегда такая особенность может повлиять на трудоустройство. Особенно если речь идет об удаленке. Но в компаниях, где важен имидж, командная работа или клиентоориентированность, будь то продажи или маркетинг, такого человека могут не взять. В данном случае важна опрятность, и даже гений не сможет пройти собеседование.
— Если такой сотрудник мешает коллективу, лучше, конечно, поговорить с ним с глазу на глаз. Можно прибегнуть к помощи HR-специалиста. При этом важно не переходить на личности, а сослаться на корпоративные стандарты. Допустим, сказать, что в офисе принято соблюдать дресскод и коллеги замечают неприятные запахи, — говорит Зулия.
Возможно, такому человеку нужно деликатно помочь, потому что если причина все-таки в финансовых трудностях, то иногда достаточно просто предложить гибкий график, соцпакет, обследование у врача, поскольку чаще всего за неряшливостью стоят более глубинные причины. И если человек ценит свою работу, то после подобного шага навстречу со стороны начальства он обычно готов скорректировать поведение.
Нужны правила поведения.
А вот у предпринимателя, специалиста по управлению персоналом Анастасии Лариной другое мнение касательно того, почему люди приходят на работу неопрятные. По ее мнению, люди могут пренебрегать гигиеной, потому что вырос темп жизни. И люди часто просто не успевают уделять много времени физиологическим потребностям в перерывах между первой, второй, а то и третьей работой.
Также сотрудники стали чаще подвергаться стрессу, а в таком случае можно легко перестать замечать, что одежда испачкалась или плохо пахнет.
— При найме на работу я не обращаю внимания на такие вещи, ведь в первую очередь ищу профессионала своего дела, — говорит Анастасия. — И знаю, что любого можно немного подкорректировать, сфокусировать на том, что нужно хорошо выглядеть, свежо пахнуть и соблюдать нормы этикета.
Компаниям следует прописать правила, обговорить, что все сотрудники должны выглядеть опрятно, одежда — выглажена, а голова — вымыта.
Чаще всего именно молодое поколение ловят на том, что они не ухаживают за собой. Вероятно, это происходит потому, что они только вылетели из родительского гнезда, где за ними ухаживала мама, которая стирала, убирала или хотя бы напоминала о том, что неплохо следить за собой. А когда они сталкиваются со взрослой, самостоятельной жизнью, то остаются в некой детской позиции, думая, что им все должны. Взрослые-то уже прошли этот тернистый путь.
Кстати, в той же Японии придумали неординарный подход к избавлению от пота. Так, например, ученые создали некую диковинку — жевательные резинки с эффектом дезодоранта. Благодаря им к секрету потовых желез примешиваются ароматические компоненты, в результате чего улучшается запах.
А еще придумали духи в таблетках. Их ароматический запах тоже выделяется через поры. Ученые утверждают, что волшебная пилюля якобы безвредна. Но лучше проконсультироваться у врача.
Возможно, это мольба о помощи.
А вот еще одна сторона медали. Психолог и системный терапевт Милада Ляпина объяснила «ВМ», что иногда причина вовсе не в гигиене. Человек может переживать тяжелый период — депрессию, апатию, внутреннюю усталость. К тому же бывает, что тело просто не реагирует на обычные средства гигиены. И подает сигнал человеку — обрати, пожалуйста, на меня внимание, с твоей жизнью и телом происходит что-то не то.
Да, очень часто запах — это прямой сигнал: мне плохо. И в системной логике может быть проявлением того, что человек чувствует себя не на своем месте. И тогда запах проявляет себя как способ создать вокруг человека своеобразную незримую границу: не подходите, не трогайте, дайте мне побыть в покое. Иногда это способ уйти — в себя, домой, в сторону.
— Вот в таком случае лучше уж нанять «инструктора по гигиене ума», — говорит Милада. — Так что, если что-то и стоит усиливать в коллективе, то скорее штат психологов, чем штат «санитаров».
Сейчас среди плохо пахнущих людей может быть много «зумеров», поскольку у них другой взгляд на личные границы и свободу. Их телесность — это тоже язык. Запах может быть частью самовыражения: необычный парфюм с сильным шлейфом, игнорирование норм — это не случайность, а защита. Это не невежество, а способ заявить о себе, о своей независимости, порой агрессивно.
Что же делать, если в коллективе появляется человек с сильным запахом? В таком случае стоит задаться вопросом: может, проблема не только в нем? Вероятно, он просто подсвечивает то, что в целом в коллективе «что-то не так», — и это уже чувствуется. Тут не поможет дезодорант — нужна переоценка атмосферы, целей, направлений, говорит Милада.
Хороший пример — японцы. Они чистят зубы и полощут рот в течение дня. К примеру, после еды в ресторане или на работе. Зубная щетка всегда при них.
Милада Ляпина также отмечает, что о заботится о сотрудниках надо и на практическом уровне — в офисе стоит предусмотреть место с запасной одеждой, средствами гигиены, особенно в жару и морозы. Это забота и о сотрудниках, и о климате внутри команды.
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ БЫЛ ЗДОРОВ.
Чтобы все сотрудники были здоровы и не беспокоили своих коллег кашлем, неприятными запахами и телесными выделениями, в штат можно ввести специалиста по гигиене труда. В его обязанности входит:
разработка регламентов и процедур;cанитарный аудит и контроль соблюдения принятых гигиенических норм;проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;контроль за своевременным проведением профессиональных обследований сотрудников компании;составление актов обследования, оформление протоколов и рабочих журналов;формирование отчетов и рекомендаций.
А еще зумеры записываются на экспресс-курсы по взрослой жизни, потому что им сложно справляться с бытовыми делами. Молодых людей учат, как оплатить коммуналку, снять квартиру, грамотно распорядиться финансами и решить многие другие обыденные вопросы. Что не так с поколением Z, выясняла «Вечерняя Москва».