Работодатели в шоке: почему молодые сотрудники не соблюдают правила этикета и гигиены

Чаще всего именно молодое поколение ловят на том, что они не ухаживают за собой. Вероятно, это происходит потому, что они только вылетели из родительского гнезда, где за ними ухаживала мама, которая стирала, убирала или хотя бы напоминала о том, что неплохо следить за собой. А когда они сталкиваются со взрослой, самостоятельной жизнью, то остаются в некой детской позиции, думая, что им все должны. Взрослые-то уже прошли этот тернистый путь.