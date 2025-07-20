Shaman презентовал свой новый клип на медиафасаде кинотеатра «Октябрь»

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) презентовал клип на песню «Прямо по сердцу» в центре Москвы, на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Примерно с восьми часов вечера напротив кинотеатра «Октябрь» начали собираться сотни людей — поклонники творчества Shaman.
Певец приехал на Новый Арбат вместе со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Избранница артиста приехала вместе с ним, чтобы поддержать его в такой важный момент. Также на премьере клипа присутствовали режиссёр Эльвин Фомин и телеведущая Яна Чурикова.
«Сейчас вместе со всей страной начинаем смотреть клип!» — сказал он журналистам перед премьерой.
По словам артиста, на данный момент ведется активная подготовка к конкурсу «Интервидение». «Мы работаем, мы в процессе. Мы не сбавляем темп, а только наращиваем его. Будем это делать и дальше», — рассказал Shaman.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса «Интервидение».