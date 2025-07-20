Филипп Киркоров не скрыл своего разочарования современной музыкой

Киркоров уточнил, что песня «Я эту жизнь тебе отдам» спустя более 20 лет вновь возглавила музыкальные чарты благодаря своей жизненной энергии. По его мнению, аналогичная судьба может ожидать и другие хиты из его репертуара, в частности, песню «Атлантида», с которой он начал карьеру почти 40 лет назад.