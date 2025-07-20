Филипп Киркоров не скрыл своего разочарования современной музыкой

Киркоров принизил современную музыку и указал на популярность своих песен 20-летней давности.
Нынешняя музыка утратила глубину и превратилась в фоновое сопровождение. С таким заявлением выступил народный артист России Филипп Киркоров раскритиковав современные музыкальные тенденции.
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«Раньше музыка была наполнена смыслом. Это не фон, как сейчас. Это были настоящие, хорошие, живые песни», — отметил артист. Такое заявление певец сделал на площадке музыкально-развлекательного фестиваля VK Fest в Лужниках. Цитата по ТАСС.
Певец заявил, что имеет право на подобные высказывания, так как у него богатая музыкальная биография. Он также отметил, что его композиции продолжают пользоваться популярностью у слушателей спустя десятилетия после выхода.
Киркоров уточнил, что песня «Я эту жизнь тебе отдам» спустя более 20 лет вновь возглавила музыкальные чарты благодаря своей жизненной энергии. По его мнению, аналогичная судьба может ожидать и другие хиты из его репертуара, в частности, песню «Атлантида», с которой он начал карьеру почти 40 лет назад.
Фестиваль VK Fest 2025 проходит с 14 июня по 20 июля сразу в пяти городах России, среди которых Челябинск и Казань впервые стали площадками для мероприятия. Также фестиваль принимает Сириус, Санкт-Петербург и Москва.