«Ъ»: МВД ужесточит контроль за проведением техосмотра атомобилей

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки об ужесточении требований к прохождению процедуры технического осмотра. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственный проект.
Нововведением предлагается обязать операторов проверять привезенные на осмотр автомобили по федеральной базе такси для того, чтобы лишить перевозчиков возможности не проходить обязательную проверку транспорта.
Кроме того, МВД также намерено получить право самостоятельно, в обход Союза страховщиков, отключать недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра.
— Предложенные полицией изменения — часть многолетней борьбы с мошенничеством при техосмотре, — говорится в материале.
Руководитель Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что в требования по локализации машин могут добавить окраску кузова автомобилей краской отечественного производства.
Вместе с тем компания «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума показала машину Lada Aura, предназначенную для российского сервиса такси. Дело в том, что с 1 марта 2026 года вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».