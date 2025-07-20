«Ъ»: МВД ужесточит контроль за проведением техосмотра атомобилей

Вместе с тем компания «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума показала машину Lada Aura, предназначенную для российского сервиса такси. Дело в том, что с 1 марта 2026 года вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».