Пушилин: падение Новоэкономического станет критическим для ВСУ в Димитрове

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение населённого пункта Новоэкономическое российскими войсками поставит украинские подразделения в Димитрове в крайне тяжёлое положение. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.