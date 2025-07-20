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Пушилин: падение Новоэкономического станет критическим для ВСУ в Димитрове

ВС РФ продолжают штурмовые действия на красноармейском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение населённого пункта Новоэкономическое российскими войсками поставит украинские подразделения в Димитрове в крайне тяжёлое положение. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

По его словам, на красноармейском направлении продолжаются штурмовые действия, в том числе непосредственно у Новоэкономического.

«После освобождения данного населённого пункта можно будет говорить о крайне критическом положении Димитрова», — отметил Пушилин.

Он также подчеркнул, что российские войска продолжают успешное продвижение в направлении Роденского, который имеет важное значение с точки зрения логистики.

Ранее Пушилин сообщил о гибели местной жительницы из-за атаки ВСУ в ДНР.