Пушилин: падение Новоэкономического станет критическим для ВСУ в Димитрове

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение населённого пункта Новоэкономическое российскими войсками поставит украинские подразделения в Димитрове в крайне тяжёлое положение. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.
По его словам, на красноармейском направлении продолжаются штурмовые действия, в том числе непосредственно у Новоэкономического.
«После освобождения данного населённого пункта можно будет говорить о крайне критическом положении Димитрова», — отметил Пушилин.
Он также подчеркнул, что российские войска продолжают успешное продвижение в направлении Роденского, который имеет важное значение с точки зрения логистики.
Ранее Пушилин сообщил о гибели местной жительницы из-за атаки ВСУ в ДНР.