«Преждевременно говорить»: В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp

«Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременно», — сказал Боярский.
Парламентарий отметил, что у российских властей есть претензии ко всем иностранным платформам, включая невыполнение законодательства, отсутствие локализации данных и недостаточную борьбу с мошенничеством.
Напомним, России на правительственном уровне рассматривают перспективы дальнейшего использования WhatsApp. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджер компании Meta*, вероятно, будет включён в список иностранного ПО, использование которого ограничат.
* Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.