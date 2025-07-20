Подравшийся в Луганске чеченский военный отправлен на передовую

«Я его не уважаю, считаю, что он поступил не по-мужски. В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости.