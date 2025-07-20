Диетолог Сенькова рассказала, что нужно есть в ПМС, если хочется «вредной» еды

Повышение аппетита у женщин в период предменструального синдрома (ПМС) связано с гормональными изменениями. Несмотря на желание есть что-то «вредное», в такой ситуации лучше отдавать предпочтение богатым магнием продуктам. Об этом рассказала диетолог Надежда Сенькова.
По слова медика, во время ПМС в организме падает эстроген и повышается прогестерон, который влияет на рост выработки кортизола, известного в народе как «гормон стресса». Она объяснила, что именно из-за этого у женщин возникает сильное желание есть сладости и фастфуд.
— Для повышения серотонина ешьте на завтрак авокадо — с яйцами, брокколи и сыром пармезан. На десерт — шоколад, бананы, орехи с кофе. На ужин лучше есть субпродукты с гранатом и яблоками, — передает слова Сеньковой Life.ru.
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