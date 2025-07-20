В Госдуме назвали преждевременными рассуждения о датах блокировки WhatsApp*

Глава комитета Государственной думы РФ по информполитике Сергей Боярский назвал преждевременными рассуждения о датах и поводах блокировки WhatsApp* и других иностранных сервисах на территории страны.
«Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным», — отметил Боярский.
Депутат подчеркнул, что раньше он мог бы назвать недопустимым уход WhatsApp* с российского рынка в связи с неимением альтернативы. Однако теперь, когда в стране появился национальный мессенджер Max, такой исход стал более реальным.
Ранее KP.RU сообщал, что блогер Артемий Лебедев призвал поскорее запретить иностранный мессенджер WhatsApp* на территории РФ.
* продукт компании Meta, которая признана на территории РФ экстремистской.