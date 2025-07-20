Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали преждевременными рассуждения о датах блокировки WhatsApp*

Депутат Сергей Боярский заявил, что говорить о поводах и датах блокировки WhatsApp* в России пока рано.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Государственной думы РФ по информполитике Сергей Боярский назвал преждевременными рассуждения о датах и поводах блокировки WhatsApp* и других иностранных сервисах на территории страны.

«Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным», — отметил Боярский.

Депутат подчеркнул, что раньше он мог бы назвать недопустимым уход WhatsApp* с российского рынка в связи с неимением альтернативы. Однако теперь, когда в стране появился национальный мессенджер Max, такой исход стал более реальным.

Ранее KP.RU сообщал, что блогер Артемий Лебедев призвал поскорее запретить иностранный мессенджер WhatsApp* на территории РФ.

* продукт компании Meta, которая признана на территории РФ экстремистской.

Узнать больше по теме
Артемий Лебедев: биография синеволосого дизайнера, путешественника и отца десятерых детей
Его имя часто попадает в новости, будь то очередной скандал или громкая работа. Рассмотрим биографию Артемия Лебедева — известного дизайнера, предпринимателя и спикера, любителя материться и заводить детей.
Читать дальше