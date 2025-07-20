ГАИ назвала топ ошибок белорусов при сдаче экзамена на водительские права

Согласно статистике в Беларуси после автошколы теоретическую часть с первого раза сдают около 60% курсантов, а после практического экзамена их остается около 30 — 40%. Кроме того, в ГАИ обращают внимание на то, что аварийность на дорогах с участием молодых водителей в 2024 году возросла на 15% в сравнении с 2023-м годом.