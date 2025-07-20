ГАИ назвала топ ошибок белорусов при сдаче экзамена на водительские права

Стало известно, какие ошибки чаще всего на экзамене в ГАИ совершают белорусы, которые хотят получить водительские права. Об этом рассказали в сюжете на СТВ.
Согласно статистике в Беларуси после автошколы теоретическую часть с первого раза сдают около 60% курсантов, а после практического экзамена их остается около 30 — 40%. Кроме того, в ГАИ обращают внимание на то, что аварийность на дорогах с участием молодых водителей в 2024 году возросла на 15% в сравнении с 2023-м годом.
Причиной таких низких процентов называют с одной стороны плохой уровень подготовки в автошколах, а с другой — придирчивое отношение экзаменаторов.
Многим желающим заполучить водительское удостоверение волнение мешает сдать экзамен. А в топ ошибок входят два нарушения: не соблюдение дистанции во время движения и не включение поворотников при маневрах.
— Граждане, во-первых, волнуются. И при общении со многими инструкторами, лицами, сдающими экзамены, одним из недостатков они ссылаются на недостаточное количество часов практического вождения, — отметил также Анатолий Боровик, замначальника ОГАИ — начальник МРЭО Миорского РОВД.
Ранее МВД назвало недостаточным уровень знаний и навыков, которые дают автошколы.
Еще Нацаэропорт проинформировал, что авиарейсы Москва — Минск отменены или задерживаются.
И мы писали, что БЖД сообщила, что поезд Адлер — Гомель — Минск опаздывает на семь часов.