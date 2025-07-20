Экс-тромбонист The Hatters Рулёв насмерть разбился на мотоцикле вместе с женой

По предварительным данным, музыкант на высокой скорости вылетел на встречную полосу на участке трассы между посёлками Зверево и Малиновка. Оба погибли на месте происшествия. Следственные органы устанавливают обстоятельства аварии.
После ухода из The Hatters несколько лет назад Рулёв работал в симфоническом оркестре.
Ранее Life.ru сообщал, что в дорожной аварии погиб знаменитый марафонец из Индии, прославившийся как самый возрастной бегун в мире. Фаудже Сингху было 114 лет, за ним закрепилось прозвище «Торнадо в Тюрбане».