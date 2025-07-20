Киркоров разочаровался в современной музыке

Он отметил, что имеет право на такую оценку благодаря богатому профессиональному опыту, но при этом не считает себя «старым ворчуном». Киркоров привёл в пример собственную песню «Я эту жизнь тебе отдам», которая спустя 20 лет снова возглавила чарты и стала популярной среди молодёжи. Артист выразил уверенность, что аналогичное признание со временем ждёт и его легендарную «Атлантиду», с которой началась его карьера почти 40 лет назад.