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Бывший зять Шойгу появился на публике с невестой. Видео

Известный блогер и бывший зять секретаря совета безопасности России Сергея Шойгу Алексей Столяров появился на публике с невестой Верой Бондаревой. Пару заметили на VK Fest в Москве.

Пара вместе уже больше года.

Известный блогер и бывший зять секретаря совета безопасности России Сергея Шойгу Алексей Столяров появился на публике с невестой Верой Бондаревой. Пару заметили на VK Fest в Москве.

«Он зашел в Super Country Club со своей невестой Верой Бондаревой. Вспомнил, что год назад на этом же месте рассказал, что его сердце занято», — передает издание Super.

Избраннице блогера 31 год. Она ялвяется мастером спорта России международного класса по спортивным бальным танцам и ведет успешный блог в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ).

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