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Девушка Дурова выложила совместную фотографию из спортзала и сравнила её с мемом

Девушка основателя Telegram Павла Дурова блогер Юлия Вавилова опубликовала совместное с предпринимателем фото из спортзала, намекнув на их сходство с собаками из мема «Доге и Чимс». Ироничный коллаж появился на странице в её социальной сети.

Источник: Life.ru

На первой из опубликованных фотографий Дуров и Вавилова позируют для снимка. Следом идёт мем «Доге и Чимс», который часто используют для юмористического обыгрывания ситуаций.

На днях появились сообщения, что Telegram приступил к процедуре регистрации представительства в России. Однако позже эксперт по коммуникациям Георгий Лобушкин опроверг эту информацию. На тему высказался и сам Павел Дуров, назвав подобные слухи целенаправленной кампанией по дискредитации мессенджера.

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