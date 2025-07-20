Россиянам напомнили о традициях празднования Дня Казанской иконы Божией Матери

По словам парламентария, это православное торжество имеет особое, глубокое значение для россиян. Он объяснил, что Казанская икона Божией Матери служит напоминанием о том, как Богородица многократно влияла на Россию и помогала ее гражданам в самые тяжелые и темные времена. Общественник напомнил, что в этот святой праздник принято молиться перед образом Божьей Матери и помогать близким.