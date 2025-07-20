Россиянам напомнили о традициях празднования Дня Казанской иконы Божией Матери

Гражданам России стоит отметить день Казанской иконы Божией Матери, который празднуется 21 июля, добрым делом, молитвой или размышлением о вечном. Об этом рассказал депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По словам парламентария, это православное торжество имеет особое, глубокое значение для россиян. Он объяснил, что Казанская икона Божией Матери служит напоминанием о том, как Богородица многократно влияла на Россию и помогала ее гражданам в самые тяжелые и темные времена. Общественник напомнил, что в этот святой праздник принято молиться перед образом Божьей Матери и помогать близким.
— Это те простые, но важные шаги, которые помогают сохранить в сердце доброту и милосердие, — передает слова Иванова RT.
Протоиерей Александр Никольский отметил, что обращаться к Господу с молитвой после употребления алкоголя можно, если человек понимает, что делает и говорит. Выпивший человек может молиться, но ему не стоит делать из этого «пьяное представление».
Священник Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий также рассказал, что насыщенная сексуальная жизнь супругов является одним из важных элементов крепкого брака и служит признаком благополучия в отношениях между мужчиной и женщиной.