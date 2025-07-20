SHAMAN представил клип «Прямо по сердцу» на медиафасаде в центре Москвы

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов известный под псевдонимом SHAMAN, представил новый клип на песню «Прямо по сердцу» на медиафасаде, расположенном на Новом Арбате, рядом с кинотеатром «Октябрь». Премьера состоялась в воскресенье, 20 июля, а трансляция была доступна всем желающим на открытой площадке.