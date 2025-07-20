Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHAMAN представил клип «Прямо по сердцу» на медиафасаде в центре Москвы

Клип уже вышел на всех площадках.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов известный под псевдонимом SHAMAN, представил новый клип на песню «Прямо по сердцу» на медиафасаде, расположенном на Новом Арбате, рядом с кинотеатром «Октябрь». Премьера состоялась в воскресенье, 20 июля, а трансляция была доступна всем желающим на открытой площадке.

Клип вышел на всех музыкальных площадках. Уже с 20:00 напротив кинотеатра начали собираться сотни поклонников творчества певца, чтобы лично присутствовать при показе новой работы.

На мероприятие артист приехал вместе со своей возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Также на премьере присутствовали режиссёр Эльвин Фомин и телеведущая Яна Чурикова.

«Сейчас вместе со всей страной начинаем смотреть клип!» — сказал SHAMAN журналистам перед началом трансляции.

По словам певца, сейчас ведётся активная подготовка к участию в международном конкурсе «Интервидение».

«Мы работаем, мы в процессе. Мы не сбавляем темп, а только наращиваем его. Будем это делать и дальше», — рассказал артист.

Ранее SHAMAN признался, что не спешит делать предложение Мизулиной.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше