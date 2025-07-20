SHAMAN представил клип «Прямо по сердцу» на медиафасаде в центре Москвы

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов известный под псевдонимом SHAMAN, представил новый клип на песню «Прямо по сердцу» на медиафасаде, расположенном на Новом Арбате, рядом с кинотеатром «Октябрь». Премьера состоялась в воскресенье, 20 июля, а трансляция была доступна всем желающим на открытой площадке.
Клип вышел на всех музыкальных площадках. Уже с 20:00 напротив кинотеатра начали собираться сотни поклонников творчества певца, чтобы лично присутствовать при показе новой работы.
На мероприятие артист приехал вместе со своей возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Также на премьере присутствовали режиссёр Эльвин Фомин и телеведущая Яна Чурикова.
«Сейчас вместе со всей страной начинаем смотреть клип!» — сказал SHAMAN журналистам перед началом трансляции.
По словам певца, сейчас ведётся активная подготовка к участию в международном конкурсе «Интервидение».
«Мы работаем, мы в процессе. Мы не сбавляем темп, а только наращиваем его. Будем это делать и дальше», — рассказал артист.
Ранее SHAMAN признался, что не спешит делать предложение Мизулиной.