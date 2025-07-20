Кожа содрана до мяса: появились детали смерти женщины, которую муж привязал к лошади

Жанболат привязал Джуманову к лошади, которая волокла ее до тех пор, пока от нее не осталось «только переломанное тело». Девушку доставили в больницу, где врачи диагностировали ей многочисленные травмы, в том числе глубокие раны, которые могли остаться от веревок. Полчаса спустя Джуманова скончалась.