Кожа содрана до мяса: появились детали смерти женщины, которую муж привязал к лошади

Жителя казахстанского села Баласаз, фермера Айбара Жанболата подозревают в расправе над собственной женой Айзат Джумановой. По словам родственников убитой, супруг применил к ней нечто похожее на средневековую казнь.
Жанболат привязал Джуманову к лошади, которая волокла ее до тех пор, пока от нее не осталось «только переломанное тело». Девушку доставили в больницу, где врачи диагностировали ей многочисленные травмы, в том числе глубокие раны, которые могли остаться от веревок. Полчаса спустя Джуманова скончалась.
— Родные уверены, что к моменту приезда она уже была мертва. На теле не осталось живого места. По словам сестер Айзат, которые проводили обряд омовения перед похоронами, на ее запястьях не осталось кожи — она была буквально содрана до мяса, — написала в своем блоге журналистка Сандугаш Дуйсенова.
Подозреваемый задержан и помещен в ИВС. Ведется полный комплекс следственных мероприятий, собираются доказательства, проводятся экспертизы. Проверяются все версии и заявления сторон, передает Aif.ru.
По словам родственников, причиной убийства стала ссора между супругами.
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