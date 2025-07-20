Тодоренко прибыла в карете скорой помощи, Бузова появилась в образе Монро: как прошел VK Fest

Из звезд на мероприятии появилась телеведущая Регина Тодоренко, беременная третьим ребенком. Прибыла на дорожку она в белом пышном платье на машине скорой помощи и в сопровождении медиков. Она заявила, что чувствует себя хорошо. «Сейчас как будто все очень спокойно. Опять же, нужно сделать скидку на то, что я мало обращаю внимание на беременность», — заявила телеведущая.