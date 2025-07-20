Тодоренко прибыла в карете скорой помощи, Бузова появилась в образе Монро: как прошел VK Fest

Фестиваль VK Fest в Лужниках.
На юбилейный, десятый, фестиваль VK Fest прибыло много звезд. Одной из них была беременная телеведущая Регина Тодоренко, которая прибыла на фестиваль в машине скорой помощи в белом платье.
Помимо Тодоренко мероприятие посетило IOWA, Хаски, Элджей, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие знаменитости. Подробнее о VK Fest — в материале URA.RU.
Посетители фестиваля VK Fest Пелагия Тихонова / РИА НовостиВедущими на ковровой дорожке были Ксения Собчак и Прохор Шаляпин Пелагия Тихонова / РИА НовостиСергей Лазарев на сцене фестиваля Пелагия Тихонова / РИА НовостиСолистка группы Ay Yola Пелагия Тихонова / РИА НовостиУчастники группы Ay Yola Пелагия Тихонова / РИА НовостиЭлджей исполнил свои хиты 2017 года Сергей Булкин/ТАССРэпер Хаски на сцене VK Fest Сергей Булкин/ТАССЛюбовь Успенская на фестивале Сергей Булкин/ТАССВаля Карнавал посетила VK Fest Сергей Булкин/ТАССКомик Илья Соболев был замечен на ковровой дорожке Сергей Булкин/ТАССРэпер Tigo выступал на сцене фестиваля Сергей Булкин/ТАССMONA появилась на дорожке с двумя далматинцами Сергей Булкин/ТАССУчастники группы Nemiga побывали на фестивале Пелагия Тихонова / РИА Новости.
Регина Тодоренко приехала на скорой помощи.
Регина Тодоренко пришла на VK Fest 2025Фото: Сергей Булкин/ТАСС.
Из звезд на мероприятии появилась телеведущая Регина Тодоренко, беременная третьим ребенком. Прибыла на дорожку она в белом пышном платье на машине скорой помощи и в сопровождении медиков. Она заявила, что чувствует себя хорошо. «Сейчас как будто все очень спокойно. Опять же, нужно сделать скидку на то, что я мало обращаю внимание на беременность», — заявила телеведущая.
Полина Гагарина открыла фестиваль.
Полина Гагарина исполнила гимн РоссииФото: Сергей Булкин/ТАСС.
Одним из первых среди артистов выступала на «синей сцене» певица Полина Гагарина. Она начала свою программу с гимна России. Следом Гагарина исполнила песни «Колыбельная», «Шагай», «Спектакль окончен» и «Кукушка».
Ольга Бузова вышла в образе Мэрелин Монро.
Ольга Бузова на открытии второго дня фестиваляФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.
Певица Ольга Бузова появилась на первом дне проведения фестиваля в образе певицы и актрисы Мерелин Монро. На этот раз певица, известная благодаря хиту «Мало половин», полностью преобразила свой привычный стиль. Она выбрала меховую накидку, гармонирующую по цвету с остальным нарядом, а зону декольте украсила изысканным бриллиантовым ожерельем. Накидку певица прокомментировала фразой: «Женщина без животика — как квартира без мебели». Звезда открывала следующий день фестиваля.
Джиган раздавал зрителям овощи и хлеб.
Джиган был добр со зрителямиФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.
Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова прибыли на красную дорожку, передвигаясь на прицепе, наполненном сеном. Супруги в образе фермеров угощали поклонников овощами и фруктами, выращенными на собственном участке. Помимо овощей Джиган раскидывал хлеб фанатам.
Даша Дошик вышла в платье из леденцов.
Дошик в платье с леденцамиФото: Михаил Мечев / MSK1.RU.
Блогер Даша Дошик пришла в экстравагантном образе, созданном своими руками. Вместо юбки у платья был поднос с леденцами. Она заявила, что учится на дизайнера, а на создание костюма было потрачено 2 месяца.
Семья Кукояк пришла в костюме кентавра.
На VK Fest подъехал эпатаж: семья Кукояк вышла на ковровую дорожку в необычном наряде: костюме кентавра, где Елена находилась спереди, а Денис — позади. Рядом с ними шла их дочь Василиса. Телеведущая Ксения Собчак выбрала для интервью Дениса, который выступал «тылом» семейного дуэта.
Захарова и Птаха анонсировали совместный трек.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о предстоящем выходе совместной музыкальной композиции с рэп-исполнителем Птахой (Давид Нуриев). Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, состоявшейся на фестивале VK Fest.
Захарова отметила, что участие в данном проекте стало для нее полной неожиданностью. Она также добавила, что релиз новой композиции запланирован в ближайшее время.
«Полгода назад он позвонил с предложением сделать совместными усилиями новый трек. И две недели назад уже была готова демоверсия. Теперь ждите, когда у него что-то выйдет», — заявила представитель МИД.
IOWA вышла «с собой на руках».
Очень ярким был образ певицы IOWA (настоящее имя Екатерина Иванчикова). Она появилась в костюме, в котором сама себя «носит на руках». Также она сообщила, что откроет выставку, в котором будет запечатлено ее искусство. Об этом сообщает «Пятый канал».
Мероприятие посетила звезда «ДОМа-2» Виктория Боня вместе со своей дочкой Анджелиной. Недавно последняя приобрела известность благодаря совместным видео с матерью.
«Она всегда была в моей жизни. Просто когда она была маленькая, я хотела, чтобы она росла без какого-то внимания. Сейчас она повзрослела, она тоже личность, поэтому мы показываем нашу жизнь без прикрас, как она есть», — заявила Боня.