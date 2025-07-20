В Домодедово сняли временные ограничения

В ночь на 21 июля несколько российских регионов подверглись масштабной атаке украинских беспилотников, что стало причиной серьезных перебоев в транспортной системе отдельных субъектов страны. В результате налетов временно прекратили работу ряд аэропортов московского авиационного узла, а в Ростовской области было задержано несколько десятков железнодорожных рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно информирует общественность о случаях уничтожения беспилотных летательных аппаратов, приближающихся к столице. Актуальная информация о нападениях дронов на территории России представлена в онлайн-трансляции URA.RU.