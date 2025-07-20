Киберполиция попросила россиян не хранить банковские данные в браузерах

Киберполиция России разместила в своем Телеграм-канале предупреждение, что злоумышленники часто пользуются неочивидными ошибками россиян в компьютерной безопасности.
В частности, многие продолжают использовать устаревшие протоколы для защиты домашней сети WEP или WPA. Как оказалось, они уязвимы для атак с использованием перебора паролей. Их рекомендуется заменить на WPA3.
Также граждан настоятельно просят не использовать встроенные в браузеры менеджеры паролей и уж тем более не сохранять там данные банковских карт.
Для управления паролями рекомендуется использовать специализированные программы Bitwarden или 1Password.
Кроме этого лучше не проводить финансовые операции, если подключаешься к Интернету через открытые сети и не выбирать контрольный вопрос «девичья фамилия матери», так как мошенники могут это легко узнать.