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Киберполиция попросила россиян не хранить банковские данные в браузерах

Киберполиция России разместила в своем Телеграм-канале предупреждение, что злоумышленники часто пользуются неочивидными ошибками россиян в компьютерной безопасности.

Киберполиция России разместила в своем Телеграм-канале предупреждение, что злоумышленники часто пользуются неочивидными ошибками россиян в компьютерной безопасности.

В частности, многие продолжают использовать устаревшие протоколы для защиты домашней сети WEP или WPA. Как оказалось, они уязвимы для атак с использованием перебора паролей. Их рекомендуется заменить на WPA3.

Также граждан настоятельно просят не использовать встроенные в браузеры менеджеры паролей и уж тем более не сохранять там данные банковских карт.

Для управления паролями рекомендуется использовать специализированные программы Bitwarden или 1Password.

Кроме этого лучше не проводить финансовые операции, если подключаешься к Интернету через открытые сети и не выбирать контрольный вопрос «девичья фамилия матери», так как мошенники могут это легко узнать.