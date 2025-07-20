Россиянам рассказали о неочевидных ошибках в защите от мошенников

Россиян также предупредили, что не строит не стоит использовать встроенные мессенджеры паролей в браузерах и сохранять банковские данные на сайтах, чтобы избежать кражи информации. При этом в МВД подчеркнули, что стоит выбирать сложные и уникальные ответы на контрольные вопросы, которые задаются для восстановления паролей.