Россиянам рассказали о неочевидных ошибках в защите от мошенников

Устаревшие протоколы безопасности для сети Wi-Fi могут помочь мошенникам обманывать россиян. Об этом предупредили в пресс-службе УБК МВД России, рассказав о неочевидных ошибках, которые граждане РФ могут допускать, пытаясь защититься от аферистов.
«Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми», — говорится в сообщении.
Россиян также предупредили, что не строит не стоит использовать встроенные мессенджеры паролей в браузерах и сохранять банковские данные на сайтах, чтобы избежать кражи информации. При этом в МВД подчеркнули, что стоит выбирать сложные и уникальные ответы на контрольные вопросы, которые задаются для восстановления паролей.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении МВД, что у россиян есть «золотой час» в случае, если мошенники получили доступ к их личным данным. За это время жертвы могут минимизировать последствия, сменив пароль в личных аккаунтах и обновив кот доступа к сервисам банка.