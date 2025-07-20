Найдены данные о 64 ранее неизвестных красноармейцах, захороненных в Атырау

Кораблёв также отметил, что ещё в 1975 году к 30-летию Победы в парке Победы в Атырау был открыт мемориал, куда предполагалось перезахоронить останки всех найденных красноармейцев. Однако, как выяснилось позже, перезахоронение было символическим. Выяснилось, что близ одного из предприятий города на сегодня было похоронено больше бойцов, чем предполагалось ранее.