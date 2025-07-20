Найдены данные о 64 ранее неизвестных красноармейцах, захороненных в Атырау

Председатель русского этнокультурного объединения «Былина» Ассамблеи народа Казахстана краевед Андрей Кораблёв сообщил агентству РИА Новости о находке данных о 64 ранее неизвестных красноармейцах. Их останки были захоронены в Атырау (бывший Гурьев) в годы Великой Отечественной войны.
«Мне удалось обнаружить данные ещё 64 красноармейцев, ранее неизвестных, которые были захоронены в городе Гурьеве, в период 1942—1945 годов здесь действовали эвакогоспитали. Это стало возможным благодаря тому, что в поисковых базах данных “Подвиг народа” и “Мемориал”, стали выкладывать дополнительные документы. И я, работая с этими документами, сделал такое открытие», — рассказал специалист.
Кораблёв также отметил, что ещё в 1975 году к 30-летию Победы в парке Победы в Атырау был открыт мемориал, куда предполагалось перезахоронить останки всех найденных красноармейцев. Однако, как выяснилось позже, перезахоронение было символическим. Выяснилось, что близ одного из предприятий города на сегодня было похоронено больше бойцов, чем предполагалось ранее.
По его словам, в 2005 году по данным военкомата в Атырау числилось 91 захороненный участник Великой Отечественной войны. Позднее, по мере новых исследований, эта цифра была увеличена до 168. Теперь же, по уточнённым данным, количество погибших увеличилось ещё на 64 человека.
«На данный момент работа сейчас заключается в том, чтобы, исходя из полученных данных, будем просить власти увековечить память об этих красноармейцах и чтобы это захоронение стало мемориальным», — сообщил Кораблёв.
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