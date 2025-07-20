Следующая станция Дачная: как загородные дома стали символом советской эпохи

— Шел сталинский генплан реконструкции города: прокладывались проспекты, строился новый жилой фонд — все это в стиле того самого сталинского ампира. Также начиналось строительство московского метро. На все это нужны были рабочие руки, сил москвичей не хватало, поэтому приезжали из регионов. А эти люди обладали «аграрным складом мышления», большинство из них никогда не жили в квартирах. И поэтому вот эти кабачки и помидорки повыращивать у них было уже где-то в подсознании, — дополняет Адам Агрба. — И конечно, идея коллективных садов заходит на ура. Соответственно, в Москве эту идею подхватывают отлично, не только в Строгине, они и дальше начали распространяться в других районах столицы, а также в других союзных городах, например в том же Ленинграде, Киеве, Харькове, Куйбышеве (ныне — Самара. — «ВМ»), Свердловске (ныне — Екатеринбург. — «ВМ»).