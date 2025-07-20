Число детей, пострадавших от отравления свинцом в Китае, превысило 240

По последним данным, 234 из 235 госпитализированных детей уже завершили первый курс лечения. Медики отмечают снижение уровня свинца в крови пациентов в среднем на 40%. Власти гарантируют бесплатное лечение и дополнительные компенсации всем пострадавшим.