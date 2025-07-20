«Ростов» стартовал в РПЛ обидным поражением от «Зенита» со счетом 2:1

Первый матч ФК «Ростов» в чемпионате России завершился поражением для донского клуба. «Желто-синие» сыграли с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. И, если в начале игры подопечные Джонатана Альбы вели в счете, то к финальному свистку не только растеряли преимущество, но и уступили победу.