«Ростов» стартовал в РПЛ обидным поражением от «Зенита» со счетом 2:1

Первый матч ФК «Ростов» в чемпионате России завершился поражением для донского клуба. «Желто-синие» сыграли с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. И, если в начале игры подопечные Джонатана Альбы вели в счете, то к финальному свистку не только растеряли преимущество, но и уступили победу.
«Ростов» начал матч агрессивно, активно прессинговал и уже на 22-й минуте вышел вперед благодаря точному удару Ивана Комарова. Со счетом 0:1 в пользу гостей команды ушли на перерыв. Однако во втором тайме «Зенит», усилившись заменами, перехватил инициативу.
Во втором тайме Семак усилил свой состав, и уже на 67-й минуте Кассьерра сравнял счет. На 79-й минуте Мостовой удваивает преимущество хозяев, забив пенальти. Третий гол от Гонду был отменен из-за офсайда.
— Мы хорошо сыграли первый тайм, контролировали игру. Но после перерыва немного сдали позиции. Физически были готовы, но психологически не хватило опыта сохранить преимущество. Это урок на будущее, — отметил после матча главный тренер «Ростова» Джонатан Альба.
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