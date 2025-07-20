Алаудинов рассказал о судьбе подравшегося у бассейна в Луганске чеченца

Принимавший участие в драке у бассейна в Луганске чеченский военнослужащий Алихан Берсаев был отправлен на передовую. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По словам военного, потасовка произошла между равными для него «штурмовиками». Он отметил, что поведение обоих бойцов абсолютно неприемлемо и вызывает много вопросов. Командир «Ахмата» отдельно уточнил, что второго участника драки ждет наказание, возможно, по уголовной статье.
— Второй же человек, который является блогером, который придерживается националистических взглядов… я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности, — передает слова Алаудинова РИА Новости.
Тем временем командир спецназа извинился перед схиигуменом Гавриилом, которого обозвал «дебилом в рясе» за критику мусульман. Ранее священник назвал ислам «неправильной религией» и заявил, что мусульмане способны «вырезать москвичей по приказу муллы». После этого его отстранили от должности в монастыре. Гавриил уверяет, что его слова вырвали из контекста. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого скандала.