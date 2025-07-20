Россиянам назвали неожиданный способ продлить жизнь на восемь лет

Как продлить жизнь на несколько лет, выяснили врачи. Секрет оказался прост — необходимо больше двигаться и совершать пресловутые 10 тысяч шагов в день. Об этом заявила в беседе с изданием aif.ru кандидат медицинских наук, врач гинеколог-эндокринолог Мария Коновалова.
— Те, кто двигается 10 тысяч шагов хотя бы два раза в неделю, живут на 6−8 лет дольше, — считает доктор.
Медик добавила, что шаги также положительно влияют на позвоночник, снижают инсулинорезистентность и снижают уровень сахара при сахарном диабете, являются профилактикой гипертонических кризов и даже повышают либидо и улучшают потенцию.
Ранее учёные заявили, что 4 тысячи шагов в день снижают риск деменции, передает RT. Отмечается, что специалисты проанализировали МРТ-снимки головного мозга около 10 тыс. человек и пришли к выводу, что регулярная физическая активность положительно сказывается на его работе.