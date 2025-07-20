Россиянам назвали неожиданный способ продлить жизнь на восемь лет

Как продлить жизнь на несколько лет, выяснили врачи. Секрет оказался прост — необходимо больше двигаться и совершать пресловутые 10 тысяч шагов в день. Об этом заявила в беседе с изданием aif.ru кандидат медицинских наук, врач гинеколог-эндокринолог Мария Коновалова.