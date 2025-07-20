Александр Бастрыкин запросил доклад по делу обманутых застройщиком семей

Уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» было возбуждено еще в октябре 2024 года, но до сих пор никто не привлечен к ответственности. Ситуация получила широкий резонанс после публикаций в СМИ и жалоб потерпевших в Telegram-канале СК России.