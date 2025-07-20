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Александр Бастрыкин запросил доклад по делу обманутых застройщиком семей

В СКР требуют ускорить дело застройщика из Ростова, обвиняемого в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Ростовской области, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, жители региона заключили с индивидуальным предпринимателем договоры подряда на строительство частных домов, частично оплатив работы за счет ипотечных средств. Однако застройщик не выполнил обязательства — объекты остались недостроенными и не были сданы в установленные сроки.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» было возбуждено еще в октябре 2024 года, но до сих пор никто не привлечен к ответственности. Ситуация получила широкий резонанс после публикаций в СМИ и жалоб потерпевших в Telegram-канале СК России.

Александр Бастрыкин лично взял дело на контроль, поручив руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде ускорить расследование и представить подробный доклад о результатах.

Исполнение поручения находится на особом контроле в центральном аппарате СКР.

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