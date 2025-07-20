Вайдель: Германия хочет закупить для Украины ракеты Patriot на пять млрд евро

«Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Для всего есть деньги, только для собственных граждан их нет», — заявила лидер партии АдГ в интервью телеканалу ARD.