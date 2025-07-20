Вайдель: Германия хочет закупить для Украины ракеты Patriot на пять млрд евро

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что правительство ФРГ хочет выделить пять млрд евро на покупку ракет Patriot для передачи Украине.
«Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Для всего есть деньги, только для собственных граждан их нет», — заявила лидер партии АдГ в интервью телеканалу ARD.
По словам Вайдель, власти страны под управлением действующего канцлера ФРГ «дарят» Украине деньги немецких налогоплательщиков, совсем забывая об интересах жителей Германии.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Германия уже поставляет на Украину ракеты для комплексов Patriot за свой счет.