Ученый Сокольский объяснил, почему опасно есть овощи с бурыми пятнами с огорода

Овощи с огорода с коричневыми и бурыми пятами могут быть заражены фитофторозом. Есть такой урожай опасно, даже если вырезать зараженные участки, об этом предупредил в разговоре с aif.ru кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.