Ученый Сокольский объяснил, почему опасно есть овощи с бурыми пятнами с огорода

Овощи с огорода с коричневыми и бурыми пятами могут быть заражены фитофторозом. Есть такой урожай опасно, даже если вырезать зараженные участки, об этом предупредил в разговоре с aif.ru кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.
— Сам грибок не ядовит для людей, но он портит вкус и может провоцировать образование плесени, которая выделяет вредные вещества. К тому же ослабленные плоды быстрее заражаются бактериями, опасными для ЖКТ, — сообщил ученый.
Он добавил, что вычислить фитофтороз можно по бурым пятнам, гнили, а также усыхании растений. Болезнь поражает томаты, баклажаны, картофель и другие пасленовые культуры.
По данным RT, фитофтороз может развиться из-за переувлажнения, поэтому нужно обеспечить хороший дренаж на участке. Если вода застаивается, следует прокопать отводные канавки или использовать дренажные трубы. Также важно обработать растения фунгицидами для профилактики грибковых инфекций.