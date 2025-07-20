Десятки женщин задержаны в Кабуле: вот за что

Уточняется, что в районе Кала-е Фатулла женщин задерживали без каких-либо объяснений — сотрудники вламывались в общественные помещения и силой уводили их. В Коте Санги, как утверждают источники, перед тем, как затолкать девушек в автомобили, их избивали.