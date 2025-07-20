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Десятки женщин задержаны в Кабуле: вот за что

AI: В Кабуле задержали десятки женщин за внешний вид.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока (мохтасибы) Афганистана задержали в Кабуле несколько десятков молодых женщин. Предположительно, задержания связаны с несоблюдением установленных норм одежды. Об этом сообщил новостной портал Afghanistan International.

«Талибская полиция нравов задержала десятки молодых женщин в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в Кабуле… из-за предполагаемого нарушения установленного дресс-кода», — пишет издание.

По информации источников Afghanistan International, в пятницу и субботу сотрудники задержали женщин в ресторанах, на улицах и в торговых центрах, после чего увезли их в неизвестном направлении.

Уточняется, что в районе Кала-е Фатулла женщин задерживали без каких-либо объяснений — сотрудники вламывались в общественные помещения и силой уводили их. В Коте Санги, как утверждают источники, перед тем, как затолкать девушек в автомобили, их избивали.

Ранее KP.RU писал, что в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина — его подозревают в контрабанде.