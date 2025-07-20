Эндокринолог рассказала, о чем говорят нежелательные волосы на теле

Появление волос в зонах на теле, где их раньше не было, может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом аif.ru врач-эндокринолог Мария Гринкевич.
— Появление волос над губой, на подбородке, груди или спине может быть связано с гормональным дисбалансом, с избытком мужских гормонов. Чаще всего такое бывает у женщин с поликистозом яичников, — сказала доктор.
Медик уточнила, что иногда волосы растут, где угодно, даже в неожиданных местах, например, на коже лба или шеи, как у женщин, так и у мужчин. Состояние может передаваться по наследству или появиться из-за лекарств, стресса или болезней.
Ранее 360.ru сообщил, что выпадение волос также возможно на фоне проблем с половыми гормонами или щитовидной железой. Еще один провокатор — физиологические состояния, например послеродовой период и пожилой возраст. В норме человек ежедневно незаметно для себя теряет от 60 до 100 волос, большее число говорит о патологии.