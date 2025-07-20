От стресса и попки горчат: россиянам объяснили, как вырастить сладкие на огурцы

Ранее «Москва 24» рассказала, что в конце июля — начале августа еще можно успеть посеять сорта гибридов корейского огурца, благодаря быстрому росту, до холодов у дачников успеет вырасти небольшой урожай. Также в этом время можно вновь посеять зелень — петрушку, салат, кинзу и укроп — они тоже растут достаточно быстро.