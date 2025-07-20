От стресса и попки горчат: россиянам объяснили, как вырастить сладкие на огурцы

Горечь в огурцах не зависит от сорта, на самом деле причина кроется в уходе за растениями. Об этом сообщил в беседе с изданием aif.ru доктор сельскохозяйственных наук Александр Арефьев.
Вещество кукурбитацин, накапливаясь в огурце из-за пережитых им стрессов, придает ему горький вкус. Зачастую на увеличение его концентрации сильно влияют стрессовые погодные условия, — объяснил эксперт.
Он добавил, что огурец постоянно требует полива, причем, если вода будет холодной, то овощ вновь начнет «волноваться» и, соответственно, горчить. Лучшая температура для полива — +24 градуса.
Ранее «Москва 24» рассказала, что в конце июля — начале августа еще можно успеть посеять сорта гибридов корейского огурца, благодаря быстрому росту, до холодов у дачников успеет вырасти небольшой урожай. Также в этом время можно вновь посеять зелень — петрушку, салат, кинзу и укроп — они тоже растут достаточно быстро.