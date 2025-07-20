В Ростовской области устраняют последствия атаки БПЛА на станцию Лихая

В Ростовской области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников на железнодорожную станцию Лихая. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, сотрудники РЖД прилагают все усилия, чтобы минимизировать задержки пассажирских поездов.
Особую благодарность глава региона выразил волонтерам, которые уже вторые сутки оказывают помощь пассажирам. Добровольцы из регионального центра #МыВместе и Общероссийского народного фронта распределили среди путешественников десятки тонн питьевой воды и продуктов питания.
— Очень ценю вашу отзывчивость и поддержку в этой непростой ситуации, — подчеркнул глава региона.
Напомним, атака БПЛА на станцию Лихая произошла 19 июля, что привело к повреждению контактной сети и значительным задержкам в движении поездов.
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